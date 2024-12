Stranger Things: Il Sottosopra, il board game basato su 2 stagioni della serie Netflix, in sconto su Amazon

Vi segnaliamo che, attualmente parlando, potete trovare il gioco da tavolo Stranger Things: Il Sottosopra in leggero sconto su Amazon.

Oggi vi segnaliamo che il gioco da tavolo Stranger Things: Il Sottosopra è leggermente sceso di prezzo su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 45,41€, con uno sconto del 9% sul prezzo consigliato indicato (49,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto ludico in questione passando dal box qui sotto (c'è anche la possibilità di applicare un coupon di 5,42 € al prodotto, anche se è bene leggere i termini della cosa sulla pagina Amazon nella sezione apposita), o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Stranger Things: Il Sottosopra è venduto e spedito da Amazon.

Stranger Things: Il Sottosopra - Un gioco che vi trascina nel cuore degli inquietanti misteri di Hawkins

Stranger Things: Il Sottosopra è il gioco da tavolo che vi immerge nelle atmosfere oscure e sovrannaturali della serie Netflix, in un'esperienza collaborativa che mette alla prova le vostre capacità di strategia. Basato sulle prime due stagioni, il gioco vi permette di vestire i panni dei protagonisti e unirvi con il compito di fermare le forze del male provenienti dal Sottosopra e al di fuori di esso.

Questo gioco è un must per tutti i fan di Stranger Things, che troveranno ne Il Sottosopra una sfida avvincente e coinvolgente. Con miniature dettagliate, carte azione e una trama che ripercorre le avventure e i pericoli delle prime due stagioni, ogni partita è un'opportunità per rivivere l'emozione e il mistero che hanno reso celebre la serie.