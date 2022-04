Stranger Things, i Fratelli Duffer: "La stagione 5 sarà l'ultima, ma ne vorrete ancora"

Sappiamo già che la quinta stagione di Stranger Things sarà l'ultima, ma secondo i Fratelli Duffer ne vorremo ancora e ancora, e a quanto pare va benissimo così.

Mentre i fan di Stranger Things aspettano con trepidazione l'arrivo della quarta stagione su Netflix - che ricordiamo sarà divisa in due parti, con la prima che debutterà il 27 maggio e la seconda che approderà invece il 1 luglio sulla piattaforma -, i creatori della serie Matt e Ross Duffer stanno già pensando al futuro dello show.

In particolare, lo sguardo della produzione è rivolto (oltre al completamento della quarta stagione) alla sua conclusione, che come ci è già stato comunicato avverrà con la quinta stagione.

Ma se pensate che verrà detto proprio tutto per allora... Beh, forse fareste meglio a non sperarci troppo.

"Anche con cinque stagioni sembrerà che stiamo concludendo un po' presto. Il sentore generale sarà che c'è ancora del carburante nella tanica di benzina" ha affermato infatti Matt Duffer in una recente intervista, come segnala anche Screen Rant "Ma credo che sia meglio chiudere in questo modo, con la sensazione di volere ancora di più, che non sia bastato. È per questo che scrivere la parola fine con la quinta stagione ci è sembrata la mossa giusta".

E voi, siete d'accordo?