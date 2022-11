Stranger Things: il frontman dei Metallica omaggia la serie con un particolare cosplay

L'enorme successo di Stranger Things 4 ha ispirato un sacco di reazioni nel mondo, al punto di rompere letteralmente con tutti i limiti della sua finzione, ispirando la community con gesti tangibili nel mondo reale. Fra questi troviamo il frontman dei Metallica, James Hetfield, che ha voluto omaggiare uno dei personaggi della serie, rispondendo alla gigantesca citazione che quest'ultima stagione ha indirizzato proprio alla sua band.

Uno dei tratti più affascinanti e magnetici di Stranger Things risiede proprio nella sua anima pop e nelle continue citazioni che le stagioni hanno offerto nel corso degli anni. Nella sua quarta un personaggio, più di tutti, ha rubato il cuore del grande pubblico, stiamo parlando, ovviamente, di Eddie Munson (interpretato da Joseph Quinn), l'eccentrico leader del club di Dungeons & Dragons all'interno della Hawkins High School.

Nella sua scena più iconica lo vediamo suonare "Master of Puppets" dei Metallica, durante un folle attacco da parte di alcuni esseri volanti del Sottosopra. L'impostazione stessa della sequenza e la citazione hanno incrementato ulteriormente l'amore dei fan.

David Harbour e il fenomeno Stranger Things: "Devo proteggere quei ragazzini dal troppo amore"

Di recente, sul suo profilo Instagram James Hetfield si è mostrato in una fotografia, mentre indossa un cosplay di Eddie Munson, in cui imita anche la sua posa più famosa. Il tutto per celebrare Halloween. Un omaggio del genere da uno dei maestri del Metal, rappresenta un traguardo non da poco per Stranger Things, sottolineando ancora una volta l'ampiezza delle sue potenzialità comunicative.