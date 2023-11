Stranger Things Day: la featurette dello spettacolo teatrale dedicato alla serie (VIDEO)

Netflix ha diffuso online un video del dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale dedicato alla celebre serie tv.

In occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha appena pubblicato la featurette dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, che andrà in scena al Phoenix Theatre di Londra dal 17 novembre 2023 al 25 agosto 2024.

I fan di Stranger Things di tutto il mondo celebrano lo "Stranger Things Day" il 6 novembre, anniversario della scomparsa di Will Byers, un giorno speciale per condividere la loro passione per il mondo di Stranger Things. Netflix festeggia la giornata ripercorrendo le prime quattro stagioni delle celebre serie, offrendo nuove anticipazioni sui canali social, svelando prodotti in edizione limitata online e nei negozi fisici di tutto il mondo e altro ancora.

Stranger Things:

La sinossi della serie recita:"Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni regolari. L'auto del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile... e le ombre del passato sono ovunque."

"Portata in vita da un team creativo pluripremiato, che porta la narrazione teatrale e l'arte scenica in una dimensione completamente nuova, questa avvincente avventura riporterà il pubblico all'inizio della storia di Stranger Things - e potrebbe contenere la chiave per comprendere il finale della storia."

Stranger Things:

Stranger Things: The First Shadow di Kate Trefry è prodotto da Netflix e Sonia Friedman Productions. La storia originale è dei fratelli Duffer, Jack Thorne e Kate Trefry, ed è basata sulla serie Netflix Stranger Things creata dai fratelli Duffer, che sono anche produttori creativi. 21 Laps Entertainment è produttore associato.