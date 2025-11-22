Stranger Things: chi morirà nella stagione 5? Che cosa sappiamo finora

In attesa del 26 novembre, giorno dell'arrivo del Volume 1 su Netflix, scatta il toto-decessi e le teorie dei fan su chi sopravviverà a Vecna e chi avrà la peggio si sprecano; proviamo a fare qualche ipotesi.

Nella quinta e ultima stagione di Stranger Things, i fratelli Duffer hanno promesso una battaglia all'ultimo sangue tra i protagonisti e Vecna che potrebbe lasciare sul campo alcuni dei protagonisti dello show. D'altra parte la serie si concluderà con gli ultimi episodi, coi primi 6 in arrivo in streaming il 26 novembre.

La domanda che si pongono i fan riguarda proprio la sore dei loro beniamini: chi morirà in Stranger Things 5? Proviamo a fare delle ipotesi.

Un primo piano di Millie Bobby Brown nei panni di Undici

Undici è la vittima più "papabile"

In cime alla lista delle possibili vittime di Vecna c'è Undici, l'eroina dotata di incredibili poteri interpretata da Millie Bobby Brown. Undici e Will (Noah Schnapp) sono i due personaggi che hanno la connessione più forte con Vecna ​​e col Sottosopra. I fan hanno scoperto che Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) era originariamente il primo soggetto del Dr. Brenner (Matthew Modine), come rivelato nella quarta stagione di Stranger Things. Anche Undici faceva parte del gruppo di bambini su cui Brenner stava facendo esperimenti per via dei loro poteri soprannaturali.

Nella seconda stagione, solo Undici aveva il potere di chiudere il portale del Sottosopra. Un suo eventuale sacrificio potrebbe rappresentare l'unico modo per distruggere il Sottosopra e Vecna e salvare così gli abitanti di Hawkins. Questa, al momento, risulterebbe essere la teoria più popolare tra i fan e potrebbe anche avere un fondamento secondo Parade.com.

Noah Schnapp nei panni di will Byers

La morte di Will Byers potrebbe essere la chiave per sconfiggere Vecna?

Insieme a Undici, Will Byers è l'altro candidato papabile a diventare la vittima di Vecna, visti i suoi trascorsi nel Sottosopra. La seconda stagione ha mostrato che, nonostante il salvataggio di Will dal Sottosopra nella prima stagione, il legame con Vecna rimaneva forte. Will viene persino manipolato e usato come spia dal mostro per scoprire cosa stessero combinando i ragazzi di Hawkins, e nella quarta stagione, gli spettatori hanno scoperto che il Sottosopra era congelato nel tempo, con esattezza dal giorno in cui Will è stato rapito.

Tutte queste piccole informazioni, unite alle dichiarazioni del fratelli Duffer, i quali hanno affermato che Will sarà parte integrante della stagione finale, farebbero credere ai fan che Will potrebbe perire prima del gran finale.

Come si concluderà l'arco narrativo di Steve Harrington?

Uno dei personaggi più amati dai fan, anche Steve (Joe Keery), ha buone possibilità di finire nelle grinfie di Vecna. Tanto più che in origine il personaggio non sarebbe dovuto sopravvivere alla prima stagione di Stranger Things. Originariamente era stato creato come il tipico fidanzato malvagio degli anni '80, ma il fascino del suo interprete ha spinto i Duffer a trasformarlo in un personaggio positivo, amatissimo dai fan. Il legame con Dustin (Gaten Matarazzo) ha rappresentato un altro tassello importante della sua evoluzione che potrebbe, però, concludersi con un decesso.

"Penso che Steve morirà nel finale", ha scritto un utente su Reddit. "Concluderebbe perfettamente il suo arco narrativo e sarebbe probabilmente la morte più triste e importante dell'intera serie".

Le altre toto-morti

Anche se è facile fare ipotesi, finora i Duffer sono stati sufficientemente abili da confondere le idee agli spettatori rendendo difficile prevedere le svolte narrative che preludono al gran finale, previsto per il 1° gennaio 2026. Non si prevede una carneficina, i Duffer hanno messo le mani avanti spiegando scherzosamente che "questo non è Il trono di spade", ma è prevedibile che qualcuno dei personaggi più amati ci lascerà in una ville di lacrime durante lo scontro finale con Vecna.

"Per pura ipotesi, se uccidessimo Mike, è come... È deprimente", ha detto Matt Duffer a Variety nel 2022. "Non siamo Il trono di spade. Questa è Hawkins, non è Westeros. La serie non smette di essere Stranger Things perché bisogna trattarla in modo realistico, giusto?"