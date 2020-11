Stranger Things, 6 novembre 1983: il video di Netflix celebra l'inizio della storia

Il 6 novembre del 1983 è la data che diede inizio alle vicende narrate in Stranger Things, una delle più popolari serie tv targata Netflix. Ma cosa accadde quel giorno? Eccovi un video per rinfrescarvi la memoria...

Non è un caso che sia stato scelto proprio il 6 novembre per celebrare lo Stranger Things Day, poiché fu proprio quella fatidica sera che, tornando a casa in bici, Will Byers (Noah Schnapp) iniziò a ad avere la sensazione che ci fosse qualcosa di tremendamente sinistro nell'aria... Qualcosa che, poco dopo, lo avrebbe portato via con sé, fungendo da incidente scatenante per tutto ciò che abbiamo visto finora nella serie ideata dai Fratelli Duffer.

Arrivata ora alla sua quarta stagione, Stranger Things ne ha fatta di strada da allora, e ne abbiamo certamente viste di belle, sia a Hawkins che nel sottosopra. E la nuova stagione, come prometteva anche il teaser diffuso qualche mese fa dalla piattaforma streaming, ci porterà ancora più lontano.

"We're not in Hawkins anymore" recitava la caption del video, a l quale poi è seguito un secondo teaser "From Russia, with love".

Chissà allora cosa ci attenderà nei nuovi episodi.

La quarta stagione di Stranger Things è attualmente in fase di produzione, con il cast intento a girare in quel di Atlanta, GA. La data di debutto dello show su Netflix, tuttavia, è ancora da stabilire, ma nel frattempo, chi vuole un po' di Eggo? Offre Undici.