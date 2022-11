Stranger Things 5: svelato il titolo del primo episodio dell'ultima stagione

Lo Stranger Things Day, che si è concluso da poche ore, ci ha regalato il titolo del primo episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things, diffuso dall'account ufficiale Twitter di Netflix con una foto della sceneggiatura.

L'episodio 1 di Stranger Things 5 si intitola Chapter One: The Crawl ed è stato scritto dai creatori dello show, i Duffer Brothers.

Lo Stranger Things Day, anniversario del giorno in cui Will Byers viene rapito e trascinato per la prima volta nel Sottosopra, è stato celebrato con eventi in persona e on line, watch parties, proiezioni cinematografiche degli episodi, merchandise, regali e molto altro. Il tutto al fine di solleticare gli appetiti in vista della quinta e ultima stagione, che approderà su Netflix prossimamente.

Stranger Things, Sadie Sink sulla sua amicizia con Millie Bobby Brown: "Senza di lei sarei persa"

I fan sono naturalmente in fibrillazione per il gran finale della serie amatissima; i Duffer Brothers hanno promesso di non aggiungere troppi nuovi personaggi per concentrarsi sul cast principale.

"Ci piace rimescolare le carte in tavola, lo facciamo cambiando la trama o aggiungendo un nuovo mostro. Stiamo facendo del nostro meglio per resistere alla tentazione di aggiungere nuovi personaggi nella quinta stagione. Stiamo cercando di non farlo in modo da poterci concentrare sui personaggi principali", ha detto Matt Duffer a IndieWire.