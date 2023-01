Stranger Things 5: rivelati I considerevoli aumenti di stipendio di Winona Ryder, David Harbour e degli altri

Il cast della quinta e ultima stagione di Stranger Things avrà un sostanziale aumento di stipendio per la performance all'interno dello show. I più pagati saranno David Harbour e Wynona Rider che riceveranno ben 9,5 milioni di dollari a testa. Per fare una paragone con il passato, i due erano stati pagati 350mila dollari a testa per la terza stagione.

I dati arrivano dal portale Puck che conferma come anche i giovani protagonisti avranno un aumento, arrivando a guadagnare 7 milioni di dollari a testa. Stiamo parlando di Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo (che nella prima stagione avevano guadagnato 25mila dollari a episodio). In questo frangente rientra anche Sadie Sink, interprete di Max: anche lei guadagnerà 7 milioni per l'ultima stagione.

Stranger Things, David Harbour: "Pensavo che la serie sarebbe stata un disastro e nessuno l'avrebbe guardata"

Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke e Charlie Heaton, infine, guadagneranno 6 milioni di dollari a testa con i nuovi contratti. Non è invece stato svelato il compenso di Millie Bobby Brown, protagonista assoluta dello show nei panni di Undici, dal momento che ha firmato un contratto esclusivo con Netflix.

Al momento non è ancora stata annunciata una finestra di lancio per l'ultima stagione di Stranger Things, ma è stato rivelato il titolo ufficiale del primo episodio: Chapter One: The Crawl, scritto come sempre dai fratelli Duffer.