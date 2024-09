Stranger Things 5, nuove anticipazioni sulla trama e il ritorno di Vecna: "Sarà una storia incredibile"

Mentre prosegue la produzione dell'ultima stagione dello show di successo di Netflix, il designer e responsabile del trucco Barrie Gower ha anticipato un po' di cose sulla quinta stagione di Stranger Things.

La prossima stagione della serie fantascientifica di Netflix dovrebbe uscire nel 2025 e concluderà la storia nove anni dopo il suo debutto sulla piattaforma digitale. Oltre ad aver lavorato per Il Trono di Spade, The Last of Us e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Gower si è occupato infatti della Stagione 4 di Stranger Things creando il design definitivo dell'ormai iconico cattivo Vecna.

Durante una recente intervista concessa a Screen Rant per il suo lavoro nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il make-up designer ha parlato del suo contributo alla Stagione 5 di Stranger Things. Dichiarandosi entusiasta di aver lavorato allo show e di apprezzare il cast e la troupe della serie di Netflix, Gower ha sottolineato il lavoro dell'interprete di Vecna Jamie Campbell Bower come particolare punto di forza della sua esperienza.

Stranger Things 4: Vecna in una scena del volume 2

"Siamo tuttora molto coinvolti. Le riprese sono molto lunghe, posso dirlo, e non posso svelare nulla, ovviamente, sul design o sull'aspetto di Vecna. Posso solo dire che è una gioia tornare. È solo la seconda volta che lavoriamo a Stranger Things. Abbiamo iniziato con la Stagione 4, ma siamo grandi fan dei fratelli Duffer. Siamo grandi fan anche del cast e della troupe di Stranger Things. Ma Jamie Campbell Bower, come sempre, è un piacere lavorare con lui. È stato bello tornare a un personaggio con cui abbiamo trascorso molte ore di lavoro nella quarta stagione e che non si stanca mai".

Pur stando attento a non fare spoiler specifici, Gower ha elogiato il contributo dei fratelli Duffer alla conclusione della storia, promettendo che il duo s'impegnerà nel dare sicuramente ai fan quello che vogliono:

"Tutto quello che posso dire, senza fare nessuno spoiler, è che si tratta di una storia incredibile. È una stagione incredibile, i Duffer, credo, daranno sicuramente quello che i fan vogliono. Penso che sarà emozionante".