Stranger Things 5, Noah Schnapp: "La storia è iniziata e finirà con Will Byers"

L'interprete di Will Byers fornisce qualche aggiornamento in merito all'attesa conclusione di Stranger Things, che avverrà con la stagione 5, una delle serie più seguite di sempre.

Nel corso di una recente intervista concessa a Forbes, Noah Schnapp ha provato ad anticipare qualche succoso dettaglio relativo alla stagione 5, che sarà l'ultima, di Stranger Things, la serie dei record su Netflix che non dovrebbe arrivare in streaming prima del 2024.

La giovane star ci ha tenuto a ribadire che sarà proprio il suo personaggio a condurre verso la conclusione dello show, così come da Will Byers era iniziato tutto nella prima, dopo il suo rapimento e l'arrivo nel Sottosopra. "Hanno fatto un ottimo lavoro con il personaggio di Will", ha dichiarato Noah Schnapp alla testata giornalistica. "La storia è iniziata con Will e finirà con Will".

Mentre siamo ancora relativamente lontani dall'inizio delle riprese della quinta stagione di Stranger Things, sappiamo che il personaggio di Will ha avuto un arco narrativo a dir poco sofferto finora, culminato nel corso della quarta stagione, dove è stato rivelato il suo orientamento sessuale.