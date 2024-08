Stranger Things 5: Millie Bobby Brown torna nei panni di Undici nelle nuove foto dal set

Millie Bobby Brown ha condiviso una nuova foto di se stessa nei panni di Undici, dal set della quinta stagione di Stranger Things.

L'attrice ha anche postato un'intera serie di scatti dietro le quinte sulla sua pagina Instagram, con una foto di lei che indossa occhiali trasparenti con del sangue finto che le esce da una narice.

Le altre foto includono membri della troupe che si divertono, un cane molto carino (nello specifico, il suo barboncino Winnie) e una lavagna con il nome Millie Bobby Brown Bongiovi.

Quest'ultimo è dovuto al fatto che l'attrice si è unita in matrimonio con Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi, a maggio. È stata la leggenda del rock 'n' roll a confermare il matrimonio, dichiarando a The One Show: "È stato un matrimonio di famiglia molto in piccolo. La sposa era bellissima e Jake è felicissimo". I due hanno iniziato a frequentarsi tre anni fa e hanno annunciato il loro fidanzamento nell'aprile del 2023.

Il co-creatore dello show, Ross Duffer, ha recentemente confermato che la stagione finale è solo a metà della produzione e che senza dubbio dovrà affrontare una lunga post-produzione, quindi l'attesa per la quinta stagione sarà ancora lunga.

L'attore di Lucas, Caleb McLaughlin, ha ironizzato sui tempi di lavorazione condividendo una foto del suo personaggio insieme a Robin di Maya Hawke e Max di Sadie Sink, con i volti modificati per sembrare anziani.

Le stagioni 1-4 di Stranger Things sono in streaming su Netflix. Una quinta e ultima stagione è in produzione. Stranger Things: The First Shadow è in programmazione fino al 2025 al Phoenix Theatre di Londra.

La quinta stagione di Stranger Things non arriverà prima del 2025. Ma a giudicare dai ritardi e dalle nuove tempistiche di lavorazione, anche questa data potrebbe non trovare conferma nei fatti, facendo slittare lo show addirittura al 2026. "Sette anni fa, abbiamo pianificato l'intero arco narrativo di Stranger Things", hanno scritto i fratelli Duffer sui social media quando hanno annunciato la stagione finale. "All'epoca avevamo previsto che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni. La storia si è rivelata troppo vasto per poterla raccontare in quattro, ma come vedrete voi stessi, ora stiamo correndo verso il nostro finale. La stagione 4 sarà la penultima, la quinta stagione sarà l'ultima".