Stranger Things 5, Maya Hawke anticipa un dettaglio sbalorditivo dei nuovi episodi

Dopo aver appassionato il pubblico con quattro stagioni da record, Stranger Things è attualmente in produzione con la sua quinta e ultima stagione.

La quarta stagione ha debuttato nel 2022 e la stagione finale non dovrebbe arrivare su Netflix prima del prossimo anno, ovvero nel 2025. Mentre sono ancora in corso le riprese, Maya Hawke ha parlato dei nuovi episodi, rivelando che sarà un po' come guardare "otto film" racchiusi in uno.

Intervenendo al Podcrushed Podcast, l'interprete di Robin ha parlato con Penn Badgley e ha rivelato che la stagione finale sarà più spettacolare e migliore delle precedenti uscite finora.

Stranger Things 4: una foto dalle nuove puntate

Ha anche anticipato che i produttori hanno intenzione di mostrare la serie in tutta la sua gloria post-apocalittica, specificando: "Ci vuole molto tempo per scrivere ogni stagione e molto tempo per girarle. In pratica è come se stessimo facendo otto film".

"Stranger Things 5 sarà più breve della quarta stagione" secondo i Duffer Brothers

Hawke ha proseguito dicendo che i produttori impiegano un anno intero per girare una stagione di otto episodi. La produzione ha subito dei ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori e ora dovrebbe arrivare entro il 2025.

Parlando della sua dinamica con il cast di Stranger Things, ha aggiunto di essersi avvicinata a tutti gli altri membri: "Ogni anno mi sono avvicinata sempre di più al cast e mi sono sentita sempre più a mio agio in città e, ehm, sempre più capace di prendermi cura di me stessa qui".