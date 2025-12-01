Stranger Things 5, Linda Hamilton: “Ero vicina al ritiro, ora lavoro più che mai”

La star di Terminator è tornata in auge grazie alla quinta e ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer e parzialmente disponibile su Netflix.

Linda Hamilton è una delle protagoniste della stagione finale di Stranger Things nel ruolo della dottoressa Kay, e in una recente intervista ha spiegato di essere stata molto vicina al ritiro dalle scene.

Negli ultimi tempi invece, Hamilton ha raccontato di lavorare moltissimo e di aver dedicato parecchio del suo tempo negli ultimi anni alle riprese di film e serie televisive.

Linda Hamilton stava per ritirarsi

A causa di un grave problema all'anca nel 2023, Linda Hamilton stava pensando seriamente di ritirarsi: "Zoppicavo. A meno che tu non voglia un personaggio che zoppica... Ho detto: 'Non posso fare il mio lavoro al meglio o essere sicura di essere in forma ogni giorno. Devo fermarmi'".

Linda Hamilton in una scena di Terminator: Destino Oscuro

Poi è arrivata la proposta di Stranger Things: "Mi hanno chiamata tre mesi dopo. Non c'è stata alcuna ulteriore discussione sul ritiro. Lo abbiamo lasciato sul tavolo. Non ho quasi mai lavorato così tanto. Non lavoro così tanto da quando ho iniziato a parlare di ritiro. Ora lavoro tutto il tempo".

Il ruolo in Stranger Things e il suo passato da eroina action

Nell'intervista con Entertainment Weekly, Linda Hamilton spiega di non aver ricevuto molte indicazioni dai Duffer sul suo personaggio, descrivendola semplicemente come una 'scienziata militare'. Hamilton si è allenata costantemente per un anno per evitare di essere limitata dal problema all'anca.

Il suo personaggio, quello della dottoressa Kay, di fatto prosegue il lavoro del dottor Brenner (Matthew Modine) delle stagioni precedenti. Sul suo passato da eroina action nei panni di Sarah Connor in Terminator, Linda Hamilton ha dichiarato: "Sono un'eroina d'azione per caso. Sono stufa di interpretare solo donne forti e toste".

Nel cast di Stranger Things 5 ritornano Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink, Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer e Charlie Heaton, con Jamie Campbell Bower nei terrificanti panni di Vecna, il villain principale della serie televisiva dei fratelli Duffer disponibile su Netflix.