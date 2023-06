Stranger Things 5, Finn Wolfhard: 'Sarà un po' come diplomarsi'

Finn Wolfhard ha parlato della stagione 5 della serie Stranger Things, che sarà l'ultima, spiegando che sembra quasi come se si stiano per diplomare.

I giovani protagonisti della serie hanno infatti iniziato ad avere i primi ruoli da protagonisti proprio grazie alla serie dei fratelli Duffer, ottenendo la fama internazionale.

La fine di un percorso

Stranger Things 4: un'immagine dei nuovi episodi

Rispondendo alle domande di Entertainment Weekly, Finn Wolfhard ha accennato alla quinta stagione di Stranger Things raccontando: "Ho provato a non pensarci o ad affrontare quanto sarà triste". L'interprete di Mike ha sottolineato: "Per tutti noi, per certi aspetti, sarà come un diploma, e lo stesso per il cast e la troupe. Molti membri della troupe hanno lavorato alla serie fin dalla prima stagione... Quindi sarà fantastico e piuttosto difficile, ma come sempre realmente divertente".

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

L'attesa dei fan

Le riprese dell'ultima stagione di Stranger Things sono attualmente state rimandate a causa dello sciopero degli sceneggiatori: "Siamo in pausa fino a quando si risolverà la questione dello sciopero... Penso di essere realmente ansioso e di voler iniziare perché sono soprattutto un grande fan dello show. Quindi sono entusiasta, ovviamente, perché voglio scoprire cosa accadrà a ogni personaggio e tutto il resto".