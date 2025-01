Stranger Things 5, Finn Wolfhard anticipa: "La serie non potrebbe avere un finale migliore"

Finn Wolfhard ha concesso un'intervista a Variety al Sundance dove ha dichiarato che trovarsi a Park City per promuovere il suo nuovo film, The Legend of Ochi di A24, è stato un po' come un momento post-universitario, poiché si è trattato del suo primo press tour dopo aver terminato le riprese di Stranger Things.

L'attore ha trascorso circa un decennio a realizzare la serie Netflix, che lo ha lanciato sullo schermo e di cui ha girato l'ultimo episodio a dicembre, evento che lo ha sicuramente segnato e riempito di commozione.

"È stato incredibilmente emozionante, ovviamente", ha raccontato Wolfhard a proposito del suo ultimo giorno sul set di Stranger Things. "Sono stati gli ultimi 10 anni della mia vita. Anche per i creatori, i Duffer Bros. hanno iniziato quando avevano 30 anni e ora ne hanno 40. Tutti hanno fatto un lungo viaggio e lo hanno condiviso insieme. La mia infanzia è stata tutta lì. È stato un po' il momento di Toy Story 3 in cui ci si lascia alle spalle i giocattoli. È stato davvero speciale".

"L'anno scorso è stato molto lungo", ha proseguito, parlando della grande conclusione della serie dei record. "Abbiamo girato una sorta di 'Signore degli Anelli' con riprese lunghe un anno. È stato un modo fantastico di uscire di scena e molto intenso. Sento che non poteva finire meglio. The Legend of Ochi è il primo film che sto promuovendo da allora, quindi mi sento come se fosse un post-diploma o qualcosa del genere. Non vedo l'ora che tutto esca".

Wolfhard è arrivato al Sundance per l'anteprima di The Legend of Ochi, appunto. Il film segna il debutto alla regia di Isaiah Saxon e utilizza pupazzi, animatronics, painting e animazione 3D per raccontare la storia di una timida contadina di nome Yuri, che vive in un remoto villaggio sull'isola di Carpathia ed è stata educata a temere una specie animale sfuggente nota come ochi.

Ma quando Yuri scopre che un cucciolo di ochi ferito è stato abbandonato, scappa per riportarlo a casa. Il cast comprende anche Helena Zengel, Emily Watson e Willem Dafoe. Il film uscirà nelle sale americane il 25 aprile. Per quel che riguarda la data d'uscita dell'ultima stagione di Stranger Things, pare sia prevista per la fine dell'anno.