Stranger Things 5, David Harbour svela la reazione del cast al finale: "Mai visto singhiozzare così forte"

Sono in corso le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che concluderà la parabola del gruppo di amici di Hawkins alle prese con una orribile minaccia soprannaturale. I fan si preparano a dire addio ai loro beniamini e con loro anche le star della serie Netflix. L'interprete dello Sceriffo Jim Hopper David Harbour ha svelato un gustoso retroscena, descrivendo la reazione disperata del colleghi al finale.

Al momento non è stata annunciata la data di uscita di Stranger Things 5, che dovrebbe approdare su Netflix nel corso del 2025, ma il cast comincia a vedere la fine dell'avventura che, a quanto pare, riserverà forti emozioni, come ha anticipato Harbour in un'intervista con ComicBook in cui ha descritto le reazioni del team alla lettura del copione del finale.

"La cosa interessante è che c'erano alcune telecamere, ma non l'abbiamo fatto per gli agenti o per gli utenti di Instagram" ha spiegato. "C'era qualcosa di intimo, ormai ci sentiamo una famiglia. Al livello più profondo, la storia parla di noi, di persone che hanno lavorato insieme per nove anni, fin da quando erano bambini, e questo è emerso davvero. C'era onestà e un sapore dolceamaro in tutto ciò".

Harbour si è interrotto prima di rivelare qualche dettaglio importante sulla sceneggiatura del finale, ma ha anticipato che sarà una "conclusione molto bella" e molto commovente:

"Abbiamo appena riletto l'ultimo episodio e la quantità di pianti... l'episodio è molto, molto bello. Ma c'è anche un livello più profondo di questo, questa era in realtà la loro infanzia. Avevano 11 anni, sono cresciuti e hanno combattuto questo mostro. Non ho mai visto adolescenti singhiozzare più forte".

David Harbour in divisa

Un ritorno catartico sul set

Oltre alle emozioni derivanti dalla fine imminente, Stranger Things si è rivelata un'esperienza catartica quando David Harbour e i colleghi si sono ritrovati sul set. Per gran parte della quarta stagione, lui e Winona Ryder sono stati separati dal resto del cast poiché Hopper era impegnato a evadere da una prigione russa.

"La quarta stagione è stata impegnativa per una serie di motivi" ha ammesso l'attore. "Il principale è stato il COVID, e le conseguenze che ha causato nel nostro settore, perché il nostro lavoro è basato sull'intimità. Voglio dire, siamo vicini. Ci occupiamo dell'umanità, ma lavoravamo con mascherine e visori di plastica e avevamo molta paura l'uno dell'altro. Quindi è stato davvero difficile. Ho anche dovuto fare un sacco di cose strane per perdere peso, è stato davvero difficile. Il fatto di essere soli non è stato male. Siamo stati insieme per molto tempo, è come se fossimo una famiglia, a volte hai bisogno di una vacanza, quindi penso che sia stato in un certo senso divertente, la trama era interessante quindi mi è piaciuto."