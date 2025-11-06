Stranger Things 5: David Harbour escluso dal tour promozionale? Cosa sta succedendo davvero

Perché David Harbour non ha preso parte al tour promozionale dell'ultima stagione di Stranger Things di Netflix? Potrebbero essere emersi nuovi dettagli in merito.

A quanto pare, Harbour non è mai stato confermato per le interviste, quindi in realtà non ha rinunciato a nessuna apparizione, ha riferito una fonte ben informata a E! News. Secondo Deadline, invece, l'attore è attualmente impegnato nelle riprese del nuovo film diretto da Courteney Cox, Evil Genius.

Nonostante i suoi numerosi impegni del mese scorso, Harbour ha comunque ricevuto l'autorizzazione e dovrebbe partecipare alla premiere della quinta stagione di Stranger Things prevista oggi a Los Angeles, ha rivelato la fonte.

Stranger Things 5: David Harbour sul set dell'ultima stagione

David Harbour, dalle accuse di infedeltà a quelle di bullismo sul set

Sebbene sia stato lontano dai riflettori, l'attore ha comunque fatto notizia il mese scorso quando la sua ex moglie Lily Allen ha pubblicato il suo nuovo album West End Girl, che allude all'infedeltà dell'ex come una delle ragioni della fine del loro matrimonio durato quattro anni.

Non solo. Millie Bobby Brown avrebbe accusato Harbour di "bullismo e molestie". Le accuse, che non riguardano in alcun modo la sfera sessuale, non sono recenti. Secondo Radaronline, Brown ha presentato una denuncia all'inizio delle riprese dell'ultima stagione di Stranger Things.

Netflix non ha ancora commentato la notizia, ma fonti interne affermano che il colosso dello streaming stia facendo di tutto per far sì che l'attenzione dei media e del pubblico sia concentrata sul gran finale di Stranger Things piuttosto che sulle polemiche e sul gossip.

Stranger Things 5: i quattro protagonisti riuniti per combattere Vecna

Quanto dureranno i primi episodi di Stranger Things 5?

La premiere della quinta stagione, intitolata La missione (The Crawl), avrà la durata di un'ora e otto minuti. L'episodio 2, La scomparsa di... (il titolo non è stato rivelato per intero per non fare spoiler), durerà invece 54 minuti; quindi l'episodio 3, La trappola (The Turnbow Trap), durerà un'ora e sei minuti mentre l'episodio che conclude la prima parte, Il mago (Sorcerer), sarà effettivamente il più lungo dei quattro con una durata di un'ora e 23 minuti.

Come detto, Netflix ha deciso di pubblicare la quinta e ultima stagione della serie in tre tranche differenti. I primi quattro episodi arriveranno sullo streamer il 26 novembre. I tre episodi successivi usciranno il 26 dicembre mentre l'episodio finale, quello che verrà proiettato anche al cinema, intitolato Il mondo reale (The Rightside Up), verrà distribuito il 1° gennaio 2026.