Stranger Things 5: Dan Trachtenberg tra i registi dell'ultima stagione

Alla regia di uno degli episodi di Stranger Things 5, l'ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer, ci sarà anche Dan Trachtenberg.

Il filmmaker ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione del pilot di The Boys e dell'episodio di Black Mirror intitolato Playtest.

Il coinvolgimento del filmmaker

Dan Trachtenberg è recentemente stato impegnato dietro la macchina da presa in occasione del film Prey, il progetto prequel della saga di Predator che si è rivelato un vero successo per quanto riguarda l'accoglienza della critica e del pubblico.

La stagione 5 di Stranger Things sarà l'ultima della serie ambientata nella città di Hawkins, Indiana, e mostrerà lo scontro finale con Vecna.

L'inizio delle riprese è però stato posticipato a causa dello sciopero degli sceneggiatori attualmente ancora in corso.

I primi dettagli su Stranger Things 5

L'arrivo dell'ultima stagione della serie cult su Netflix è previsto non prima del 2025. Nel cast rivedremo Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman e Jamie Campbell Bower che tornerà nei panni di Vecna.

Tra i nuovi arrivi, come annunciato all'evento TUDUM, ci sarà anche Linda Hamilton.