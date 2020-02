Stranger Things 4: un tweet criptico manda in confusione i fan

Stranger Things 4 arriverà prossimamente su Netflix e un criptico tweet condiviso dal profilo degli sceneggiatori ha scatenato ipotesi, dubbi e molte reazioni da parte dei fan nonostante si trattasse di una foto apparentemente innocua.

Online è stata infatti pubblicata un'immagine tratta dalla terza stagione che mostra Lucas, Will, Mike ed Eleven, senza alcuna spiegazione o suggerire la presenza di qualche indizio riguardante le puntate inedite. In attesa di anticipazioni sul nuovo capitolo della storia, le cui riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, i follower hanno quindi iniziato a rispondere e commentare.

Tra i fan c'è chi ha chiesto di fornire ulteriori dettagli per capire il motivo della condivisione della foto tratta da Stranger Things e chi invece ha semplicemente pubblicato la propria reazione. Tra le risposte c'è poi chi ha sottolineato che probabilmente non c'è alcun significato nascosto e chi ha espresso un po' di fastidio: "Sono stanco che questo account ci dia questi tweet criptici sulla quarta stagione".

WHAT DOES THIS MEAN — liv is ready for stranger things s4 (@stansurine) February 11, 2020

mike has two hands one for will and one for el — sydney is not okay with this | reddie au📌 (@Spidey_Sydney3) February 11, 2020

what is the meaning other then how adorable they all are — sydney is not okay with this | reddie au📌 (@Spidey_Sydney3) February 11, 2020

Im tired of this account teasing me with these cryptic tweets about season 4.. https://t.co/nBSZXWtJ0S pic.twitter.com/HYOfB1nnBW — CJ destroyer of Worlds and Doritos.. (@mrcjprice193) February 11, 2020

Per ora i fratelli Duffer non hanno rivelato nessuno spoiler riguardante ciò che accadrà dopo che alcuni dei protagonisti si sono trasferiti e Hopper, apparentemente, ha perso la vita. Nessuna anticipazione nemmeno sul mistero più grande con cui sono stati lasciati gli spettatori: chi è l'americano in mano ai russi? Non resta quindi che attendere per scoprire i nuovi sviluppi del racconto prodotto per Netflix.