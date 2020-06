Stranger Things 4: "Jim Hopper ha un clone?", le teorie dei fan

Stranger Things 4 arriverà prossimamente su Netflix e i fan hanno molte teorie, tra cui quella in cui si sostiene che il Jim Hopper in Russia sia in realtà un clone.

Stranger Things 4 dovrà svelare come è sopravvissuto Jim Hopper all'esplosione avvenuta al termine della terza stagione e come sia arrivato in Russia, elemento che ha portato molti fan a ideare una teoria secondo la quale l'uomo mostrato nel teaser delle puntate inedite sia in realtà un clone. Per ora è ancora presto per individuare dei possibili indizi a sostegno di questa ipotesi e i fratelli Duffer, creatori della pluripremiata serie, stanno mantenendo il segreto riguardante il prossimo capitolo della storia.

La produzione della 4 stagione di Stranger Things è stata sospesa a causa della pandemia. Ciò ha impedito la diffusione di dettagli sulla trama, ma Netflix e il team al lavoro sulla serie avevano fatto un regalo ai loro fan e hanno rilasciato un teaser, il giorno di San Valentino, con una grande rivelazione: Hopper è vivo e viene tenuto prigioniero in Russia.

Stranger Things 4: le reazioni di David Harbour e dei fan su Hopper

Dato che i Duffer Brothers hanno tenuto segreti ulteriori dettagli della stagione 4, si sono scatenate le domande da parte dei fan: cosa succederà a Eleven e al suo gruppo di amici, chi è il Jim Hopper apparso in Russia, come ha fatto a sopravvivere e com'è diventato un prigioniero americano?

Una di queste teorie elaborate dai fan, suggerisce che il Jim Hopper che abbiamo visto in catene in Russia, non sia lo stesso personaggio, bensì un clone. Questa teoria viene supportata da alcuni dettagli delle precedenti stagioni e dal mistero ancora da scoprire del Sottosopra e delle sue creature. Ma vediamo le idee sul perché potrebbe essere vero che Jim Hopper in Stranger Things 4 sia un clone.

Stranger Things: David Harbour in una foto della serie

Come è finito in Russia Hopper?

L'episodio finale della terza stagione di Stranger Things ha mostrato un'esplosione nei laboratori situati sotto il centro commerciale Starcourt, in cui è stato coinvolto anche Hopper, sacrificatosi per impedire che si aprisse il portale del Sottosopra. Il corpo di Hopper (o cosa ne sarebbe rimasto), tuttavia non è mai stato trovato e questo ha fatto credere ai fan che forse sarebbe potuto sopravvivere in qualche modo.

Ora che è stato confermato che Hopper è vivo, i fan hanno fornito diverse spiegazioni su come è sopravvissuto. Una delle più popolari spiega che, quando Joyce chiuse gli occhi mentre girava i tasti e lo schermo diventava nero, Hopper fece un'ultima mossa per salvarsi. È possibile che i russi abbiano imparato la lezione dai loro precedenti tentativi falliti di aprire portali su altri mondi o altre dimensioni, così abbiano potuto aggiungere una zona sicura nel caso in cui qualcosa fosse andato storto (di nuovo). Hopper, in questo modo, avrebbe potuto trovare una scala che conduce in un'area sicura o l'onda d'urto dell'esplosione lo ha gettato via, facendolo cadere in quella zona. Indossando ancora l'uniforme russa, i russi avrebbero potuto credere che facesse parte della loro squadra, ed è così che è finito dall'altra parte del mondo.

Un'altra teoria ben nota suggerisce che l'esplosione abbia mandato Hopper nel Sottosopra, dove sia rimasto intrappolato per un po'. Nella scena post-crediti del finale della stagione 3, viene rivelato che i russi hanno sicuramente aperto almeno un altro portale. Dato che tutto ciò che riguarda il Sottosopra continua a essere un mistero, si può ipotizzare che, quando i russi hanno aperto il portale, forse hanno trovato anche Hopper dall'altra parte (e non solo lui).

Hopper potrebbe essere un clone?

Nella stagione 3, gli spettatori hanno seguito la trasformazione di Billy Hargrove e hanno visto come, a un certo punto, Billy si sia imbattuto in un clone di sé stesso. Prendendo come esempio il caso di Billy e seguendo la teoria, citata sopra, di Hopper che viene gettato nel Sottosopra durante l'esplosione, la versione dello sceriffo in Russia potrebbe essere un clone creato dal Mostro Ombra.

Lo scopo del clone di Hopper, in questo caso, sarebbe di continuare con i piani del mostro di conquistare questa dimensione, dopo che i suoi tentativi passati sono falliti a causa dell'intervento di Eleven. Il clone di Hopper, tra l'altro, aiuterebbe il Mostro Ombra ad attrarre Eleven, considerando il loro legame, permettendogli di vendicarsi dopo tutte quelle volte che Eleven è intervenuta per fermare i suoi piani. Il Mostro Ombra è diventato più forte e non sarebbe così strano se perfezionasse il suo piano dopo la sua più recente sconfitta.

Tuttavia, se Hopper sopravvivesse grazie a una zona sicura in laboratorio e fosse stato scambiato per un russo, lo scopo di un clone di Jim Hopper sarebbe diverso. Il protagonista interpretato da David Harbour sa moltissime informazioni, e la clonazione di Hopper non solo aiuterebbe i russi a ottenere i dettagli di cui hanno bisogno, ma gli permetterebbe anche di mettere le mani su Eleven, i cui poteri sarebbero molto utili per loro.

Naturalmente, alcune delle domande più importanti sono se e come le persone si renderanno conto che i tratterà del vero Hopper. Per questo, la stagione 4 di Stranger Things potrebbe ispirarsi (ancora una volta) a La cosa. Il direttore della fotografia Dean Cundey ha rivelato che, ai tempi della pellicola dell'82, aveva aggiunto una luce dentro gli occhi dei personaggi non infetti, un indizio per gli spettatori per sapere chi era reale e chi era un clone. Dato che alcuni fan avevano notato alcuni richiami al film de La Cosa dell'82 nella serie di Stranger Things, tra cui le ambientazioni nevose e isolate, dove viene conservata una creatura strana e pericolosa, è probabile che l'espediente della luce negli occhi possa essere utilizzato per individuare anche il clone di Hopper.

Un clone di Hopper aggiungerebbe ulteriori conflitti e drammi a Stranger Things e, visto che non si ha ancora una data per l'uscita della stagione 4, i fan continueranno sicuramente a cercare spiegazioni su alcuni dei più grandi misteri della serie.