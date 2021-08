Stranger Things 4, il nuovo teaser trailer della serie svela la data di uscita su Netflix

Finalmente ci siamo: un nuovo teaser trailer svela la finestra di lancio per Stranger Things 4: la popolare serie Netflix che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo arriverà nel 2022.

"Undici, stai ascoltando?"

L'appuntamento con il sottosopra e la quarta stagione di Stranger Things è fissato per il 2022, anche se non ancora sappiamo il giorno preciso in cui avverrà.

È ciò che ci fa sapere il nuovissimo teaser trailer della popolare serie con protagonisti, tra gli altri, Millie Bobby Brown e David Harbour.

E stando a quanto visto in questo video, ma anche nei filmati promozionali precedenti, ancora una volta questi due personaggi saranno al centro delle vicende dello show, che nel frattempo espande il suo territorio, e non ci mostra più solo Hawkins.

"Sta arrivando qualcosa. È vicinissimo" sentiamo dire nel video, e poco dopo ci pensa Dustin a rincarare la dose di stupore e mistero con un sentitissimo "Santa Madre...". Quali saranno le nuove minacce che aleggiano nel mondo di Stranger Things? Beh, lo scopriremo nel 2022.

Stranger Things 4 vedrà il ritorno di gran parte del cast, oltre ai già citati Brown e Harbor: Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Priah Ferguson, Cara Buono, Brett Gelman e Matthew Modine saranno infatti tutti presenti all'appello, e si aggiungeranno anche tanti volti nuovi, tra cui Jamie Campbell Bower, Amybeth McNulty, Miles Truitt, Grace Van Dien e Joseph Quinn.