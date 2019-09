Stranger Things 4: Netflix annuncia nuova stagione della serie e un accordo con i Duffer

Stranger Things 4: arriva ufficialmente il rinnovo per una quarta stagione della serie, di cui è stato diffuso il primo teaser trailer e Netflix ha inoltre annunciato un accordo con i fratelli Duffer, i creatori dello show cult ambientato negli anni Ottanta.

Il breve video diffuso online conferma il cambio di location, sottolineando "Non siamo più a Hawkins". Al termine degli episodi precedenti, infatti, si era assistito a un trasferimento e a una scena ambientata in Russia.

Netflix ha quindi annunciato, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la quarta stagione di Stranger Things, la serie originale di successo mondiale dei fratelli Duffer. I due creatori hanno inoltre firmato un accordo pluriennale per la produzione di nuove serie tv e progetti esclusivi per la piattaforma. Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha così commentato: "I fratelli Duffer hanno affascinato gli spettatori di tutto il mondo con Stranger Things, siamo entusiasti di rafforzare ulteriormente il nostro legame. La loro vivida immaginazione darà vita a nuovi film e serie tv, che siamo certi i nostri utenti adoreranno. Non vediamo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra".

I fratelli Duffer hanno aggiunto: "Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura con Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright e Matt Thunell hanno dato una grande opportunità al nostro show, cambiando per sempre la nostra vita. Dal nostro primo incontro sino al lancio di Stranger Things 3, l'intero team di Netflix è stato a dir poco sensazionale, fornendoci il supporto e la libertà creativa che abbiamo sempre sognato. Non vediamo l'ora di raccontare nuove storie insieme, iniziando, ovviamente, con il viaggio di ritorno a Hawkins!".

Stranger Things 3: la nostalgia non abita più ad Hawkins