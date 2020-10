Stranger Things 4: Maya Hawke riunita a Steve, Dustin e Max nelle foto dal set

Maya Hawke, interprete di Robin, ricompare nelle foto dal set di Atlanta di Stranger Things 4 e con lei ritroviamo anche tre vecchie conoscenze, Steve, Dustin e Max.

We finally have our first look of Robin in Stranger Things Season 4! pic.twitter.com/Vfxu85RvxH — best of maya hawke (@badpostmaya) October 21, 2020

NEW PHOTOS OF JOE KEERY ON THE SET OF STRANGER THINGS 4 IM GONNA LOSE IT pic.twitter.com/zGOyzPJ2eG — chandler|#TRANSLIVESMATTER ✧ (@Keeryluv) October 21, 2020

La produzione della quarta stagione di Stranger Things è entrata nel vivo dopo la sosta dovuta all'emergenza sanitaria. La serie, che dovrebbe approdare su Netflix nella stagione televisiva 2020-21, riserverà nuove strabilianti sorprese.

Nelle foto comparse su Twitter, vediamo Joe Keery, Gaten Matarazzo e Sadie Sink insieme a una Maya Hawke con indosso giacca e cravatta e uno sguardo preoccupato, intenta a uscire da un videonoleggio. Joe Keery torna nel ruolo di Steve Harrington, uno dei personaggi più amati dai fan dello show soprattutto per il suo look anni '80, confermato dalle nuove foto.

sadie’s behind the scenes pics throught the stranger things seasons 🥺 pic.twitter.com/awxGptgoRl — martina (@mcyfield) October 21, 2020

maya hawke and joe keery on set of stranger things 4 earlier today pic.twitter.com/eQiTbHG8nJ — best of stranger things (@sthingstuff) October 21, 2020

Al momento, del plot di Stranger Things 4 non sappiamo molto. Confermato il ritorno del personaggio di David Harbour, il capo della polizia Jim Hopper, che non è morto come mostrava il finale della terza stagione, ma dovrebbe trovarsi in una prigione in Russia. Nel frattempo, negli Stati Uniti l'orrore ricomparirà gettando nello scompiglio la cittadina di Hawkins.

David Harbourha rivelato alcuni intriganti dettagli della quarta stagione, come riportato da Movieweb: a quanto anticipato dall'attore, "Eleven scoprirà cinque scatole, ina delle quali contiene gli oggetti di Brenner dall'Hawkins Lab, su una c'è scritto 'Dad', su una c'è scritto 'Vietnam' e su una 'New York.' I nuovi episodi conterranno, inoltre, una sorprendente rivelazione su Jim Hopper e non vedo l'ora che questo aspetto del mio personaggio venga rivelato. Si tratta di una delle cose che so fin dalla prima inquadratura del primo episodio, ma finora non è stato mostrato".

Se volete approfondire, potete esplorare le nostre teorie e ipotesi su cosa aspettarci dalla quarta stagione di Stranger Things.