Stranger Things 4, Maya Hawke promette: "Nonostante la lunga attesa, ne varrà la pena"

Una delle protagoniste di Stranger Things 4 Maya Hawke promette che la lunga attesa per la quarta stagione verrà ricompensata: secondo lei i fan adoreranno le nuove puntate.

La produzione di Stranger Things 4 è iniziata lo scorso anno, tra alti e bassi dovuti all'emergenza sanitaria, e i fan sono in trepidazione ma Maya Hawke li ha rassicurati, affermando che la lunga attesa porterà tante piacevoli sorprese per tutti.

Stranger Things: Caleb McLaughlin in una scena della terza stagione

I dettagli della nuova stagione sono ancora tenuti segreti, ma Maya Hawke che farà parte del cast di Stranger Things ha rassicurato tutti che ne varrà davvero la pena guardare le prossime puntate. Durante un'intervista con Collider, la giovane attrice ha dichiarato: "Non sono autorizzata a rivelare quando finiranno le riprese, ma sarà fantastico perché i fratelli Duffer hanno avuto tanto tempo per rileggere e modificare le sceneggiature, il cast ha avuto il tempo di elaborare bene i loro personaggi. Sono così orgogliosa del nostro lavoro, e non vedo l'ora che tutti vedano la nuova stagione. È passato tanto tempo ma ne varrà la pena"

Stranger Things: Joe Keery insieme a Gaten Matarazzo durante una scena della terza stagione

Stranger Things 4, di cui è da poco uscito un teaser trailer, arriverà il prossimo anno e i fan sono in piena trepidazione per sapere cosa accadrà nei nuovi episodi.

Maya Hawke non è l'unica a pensare che la prossima stagione dello show Netflix potrebe essere la migliore. Anche il produttore Shawn Levy lo scorso anno ha detto la sua a Collider: "Questo ritardo dovuto all'emergenza sanitaria ha avuto un impatto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e avere il tempo di riscriverla, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse migliore che mai."