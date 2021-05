Stranger Things 4: il teaser trailer della quarta stagione della serie Netflix

Un nuovo teaser trailer condiviso da Netflix anticipa Stranger Things 4 e permette ai fan della serie di dare un primo sguardo alla quarta stagione della serie sci-fi, in uscita nel 2022, quando saranno trascorsi ben tre anni dal rilascio dei precedenti episodi.

Il video è ambientato in un edificio simile a una clinica, in cui vediamo dei bambini impegnati in diverse attività "ricreative". È chiaro fin da subito, tuttavia, che siano sotto stretta osservazione, e infatti poco dopo assistiamo all'arrivo di un uomo che viene indicato dai ragazzi come "Papà". Nel frattempo, la telecamera si sposta per mostrarci altre stanze, e su una delle porte è scritto un numero alquanto familiare.

Per vedere la quarta stagione di Stranger Things bisognerà attendere direttamente il prossimo anno. A quanto pare, però, Netflix ha provato un briciolo di pietà nei confronti dei numerosi fan della serie TV che sono ormai in astinenza da quasi due anni, ovvero da quel luglio 2019 in cui fu rilasciata la terza stagione. Lo streamer ha infatti deciso di far uscire già in queste ore il trailer dei nuovi episodi dello show, durante i quali ritroveremo Jim Hopper (David Harbour), sopravvissuto al finale della scorsa stagione, Joyce Byers (Winona Ryder) e la giovane comitiva composta da Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Undici (Millie Bobby Brown) e Max (Sadie Sink). Non mancheranno poi Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery).

Il rilascio del trailer arriva ad un giorno di distanza dal criptico annuncio apparso sul canale Youtube di Stranger Things. Intitolato HNL Control Room, il video in questione era accompagnato dalla seguente didascalia: "A causa di difficoltà tecniche, l'Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a ulteriori comunicazioni. Saremo attivi domani alle 09.00 AM ET". A confermare l'uscita dei nuovi episodi nel 2022 è stato invece Finn Wolfhard tramite una sessione di domande e risposte sul sito Fanmio.

In precedenza, l'attore aveva risposto anche alle domande di CBC Listen, parlando di ciò che i fan dovrebbero aspettarsi dai prossimi episodi di Stranger Things 4: "Ogni stagione diventa più dark. Davvero, direi che già con la terza stagione pensavo 'Questa è la stagione più dark', con i topi che esplodevano e tutto il resto'. Ma, davvero, la quarta stagione è la più dark che sia mai stata realizzata. Ogni anno si alza il livello. Ogni anno diventa più divertente e più triste, e tutto il resto. Ogni stagione si alza l'asticella".