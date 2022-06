Stranger Things 4, la trasformazione di Millie Bobby Brown in Eleven (VIDEO)

Un video dal dietro le quinte della quarta stagione di Stranger Things mostra la trasformazione di Millie Bobby Brown in Eleven.

Attraverso il profilo Instagram di Stranger Things TV, i tecnici della serie hanno mostrato la lunga trasformazione di Millie Bobby Brown in Eleven. La caption reca scritto: "Serve una piccola magia per trasformarsi in supereroi!". A essere analizzata è stata la trasformazione dell'attrice nel corso dell'episodio Dear Billy della quarta stagione di Stranger Things.

Questa volta, gli episodi dello show sfiorano l'ora e mezza di durata; per questo motivo, la serie è stata divisa in due volumi. "Molto ha a che fare con il fatto che i personaggi sono distribuiti in tre luoghi e la trama è molto più ampia. Sarà il quadruplo della trama che avevamo nella terza stagione", ha spiegato Matt Duffer a TheWrap. "Quella era la nostra divertente stagione blockbuster. In questa stagione, invece, sapevamo di dover iniziare a svelare molte cose".

"Più scrivevamo, più ci rendevamo conto che avevamo bisogno di più tempo per far sì che queste rivelazioni arrivassero, per far sì che queste storyline funzionassero", ha sottolineato Matt. "A un certo punto abbiamo capito che dovevamo chiedere a Netflix nove episodi invece di otto e quando abbiamo iniziato a girare, ci siamo resi conto che questi episodi sono lunghissimi".

"Vi dirò solo che stiamo lavorando duramente al secondo volume", ha aggiunto Levy in un'intervista a THR. "Si sta scrivendo molto per quanto riguarda la durata di questi episodi, e la notevole durata dell'episodio nove, in particolare... Gli episodi finali sono una gioia per gli occhi ma, soprattutto, colpiscono al cuore!".

Il secondo volume della quarta stagione di Stranger Things sarà distribuito su Netflix il prossimo 1 luglio.