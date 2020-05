Stranger Things 4: secondo Joe Keery la stagione sarà "spaventosa"

Secondo Joe Keery, Stranger Things 4 sarà ancora più spaventosa delle precedenti stagioni. Con il blocco di produzione e riprese causato dal coronavirus, anche Stranger Things ha chiuso i battenti, momentaneamente, lasciando i fan alle prese con un'attesa che si fa di mese in mese sempre più lunga. Stando alle recenti dichiarazioni dell'attore, lo show non deluderà le già gigantesche aspettative del pubblico.

Stranger Things: Joe Keery, Gaten Matarazzo in una scena della terza stagione

Originariamente, la serie cult di Netflix e dei fratelli Duffer avrebbe dovuto concludere le riprese tra gennaio e agosto 2020, ma l'esplosione della pandemia ha costretto la serie a interrompere i lavori a metà marzo. Si parla quindi di almeno due mesi di ritardo sulla tabella di marcia, ma stando a quanto rilasciato da Joe Keery a Total Film Magazine, l'attesa verrà ricompensata con una nuova stagione ad alto tasso di spavento.

Al momento abbiamo poche informazioni certe sulla quarta stagione. Sicuramente Hopper è vivo e verremo a conoscenza delle sue avventure russe. Nel cast sarà nuovamente presente anche Brett Gelman con il suo Murray. Interrogato su possibili anticipazioni sulla serie, Keery ha dichiarato: "Penso che quest'anno - e lo so che lo dico ogni volta - ma questa sarà sicuramente molto più spaventosa degli anni precedenti, perché l'anno scorso è stata piuttosto dark."

Stranger Things 4: Jim Hopper è vivo

Pare quindi che la quarta stagione di Stranger Things sarà connotata da risvolti ancora più horror, se prendiamo per buona l'anticipazione di Joe Keery. Sicuramente non vediamo l'ora di ritrovarlo con indosso l'uniforme dello Scoops Ahoy, che, come rivelato dallo stesso attore, non ha potuto lasciare il set alla fine della terza stagione per quanto Keery avesse desiderato portarsela a casa.