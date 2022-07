Stranger Things 4: Jamie Campbell Bower: "Ecco come mi sono preparato per interpretare Vecna"

Sono finalmente usciti gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things, che sono stati colmi di colpi di scena, svolte e tragedie, e Jamie Campbell Bower, che ha interpretato il nuovo villain del grande successo di Netflix, durante una recente intervista di CinemaBlend ha parlato di come si è preparato a interpretare Vecna.

Dopo aver affermato che è un buon segno che il suo personaggio sia in grado di far venire gli incubi a molti fan, Bower ha spiegato come ha affinato la sua interpretazione di Vecna ​​indossando le protesi per scene come quella con Millie Bobby Brown, che si è messa a piangere durante le riprese.

"La fisicità di recitare con qualcosa di piuttosto ingombrante era un processo che ovviamente dovevo attraversare e che è iniziato prima ancora che iniziassi a indossare il costume", ha spiegato l'attore. "Ho alcuni video e filmati sul mio telefono in cui testo il trucco con Barrie Gower, dicendo alcune battute."

"Ma il processo è continuato anche nel mio tempo libero, quando non indossavo il costume e pensavo alla mano, a come si sarebbe mossa, a come mi sarei mosso io, da dove proveniva la mia forza, fisicamente ed emotivamente", ha concluso Jamie Campbell Bower. "Ho avuto la fortuna di poter vedere i set prima dell'inizio delle riprese, motivo per cui mi sono divertito ancor prima di iniziare a lavorare. Quindi sì, la preparazione è stata fantastica."