Stranger Things 4: il momento in cui Millie Bobby Brown è scoppiata in lacrime sul set

Jamie Campbell Bower ha recentemente parlato del momento in cui Millie Bobby Brown è scoppiata in lacrime sul set durante le riprese di Stranger Things 4.

Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things sono stati estremamente interessanti e Millie Bobby Brown, il cui personaggio affronta un viaggio molto intenso mentre affronta il male che minaccia Hawkins, si è ritrovata a scoppiare in lacrime sul set: scopriamo perché.

Durante una recente intervista pubblicata da Variety, Jamie Campbell Bower ha rivelato che Millie è scoppiata a piangere quando lo ha visto vestito con il suo spaventoso costume da creatura: "L'hanno portata in una posizione in cui è legata. Mi sono avvicinato a lei, nei panni di Vecna, ed è scoppiata in lacrime."

"Non voleva guardarmi ed era visibilmente disgustata dall'intera faccenda", ha continuato Jamie. Quando si arriva a questa scena nella quarta stagione, Vecna ​​ha già ucciso svariati adolescenti nel tentativo di aprire una barriera tra il Sottosopra e Hawkins. Bower, semplicemente perfetto nel ruolo, ha detto di essere perfettamente consapevole di quanto sia inquietante il suo personaggio.

Ma per fortuna, Millie Bobby Brown ha trovato un modo per distinguere l'uomo dal mostro, come rivelato dallo stesso Jamie: "Dopo che ha pianto le ho detto che non doveva scordarsi che ero io. Una delle prime cose che mi ha sussurrato è stata: 'Sapevo che eri tu quando ho sentito l'odore delle sigarette'. Io sono un fumatore, sapete."