Stranger Things 4: il singolare "duetto" tra i Metallica ed Eddie Munson

Che Eddie fosse uno dei personaggi preferiti dal pubblico in Stranger Things 4 non c'era alcun dubbio. La sensazione è ancora più intensa dopo aver visto il singolare "duetto" con lui a cui i Metallica hanno dato vita sulle note di Master of Puppets.

Ebbene, i Metallica si sono resi protagonisti di un duetto con Eddie Munson di Stranger Things sulle note di Master of Puppets. La collaborazione tra lo storico gruppo e il personaggio più amato della serie creata dai Duffer Bros è stata resa possibile dal montaggio, ovviamente.

Con indosso la maglietta dell'Hellfire Club e al grido di "Eddie questo è per te", i quattro musicisti dei Metallica hanno accompagnato il segmento clou dell'episodio finale di Stranger Things ambientato nel Sottosopra in un momento davvero incredibile.

Quattro giorni fa, i ragazzi hanno scritto a proposito di Stranger Things e dell'omaggio nei loro confronti: "Il modo in cui i fratelli Duffer hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di altissimo livello, quindi non vedevamo l'ora che non solo includessero Master of Puppets nello show, ma che ci costruissero intorno una scena così importante. Eravamo tutti impazienti di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo visto siamo rimasti a bocca aperta... Il risultato è ottimo, tanto che alcuni sono stati in grado di indovinare la canzone solo vedendo pochi secondi delle mani di Joseph Quinn nel trailer!!! Ma quanto è bello? È un onore incredibile essere una parte così importante del viaggio di Eddie e fare ancora una volta compagnia a tutti gli altri straordinari artisti presenti nello show".