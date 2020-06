Stranger Things 4, Gaten Matarazzo "Non so quando ripartiranno le riprese, ma non vedo l'ora"

Gaten Matarazzo non sa ancora quando potranno ripartire le riprese di Stranger Things 4, ma non vede l'ora di tornare sul set della serie Netflix.

Le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente in pausa e Gaten Matarazzo ha ammesso che non ha ancora idea di quando potrebbe ripartire il lavoro sullo show targato Netflix, pur dichiarando che non vede l'ora di tornare sul set, in particolare se accadrà una volta che avrà già compiuto 18 anni.

"La produzione è in pausa. Eravamo nel mezzo delle riprese della quarta stagione quando ci hanno detto 'Fermi tutti'. Ci dissero che si trattava di uno stop di due settimane, ma siamo già al terzo mese" ha dichiarato l'attore durante il corso dell'edizione virtuale della GalaxyCon.

Gaten Matarazzo ha continuato a parlare del lavoro sulla serie Stranger Things sottolineando: "Quando si tratta di lavorare allo show, di solito, sono via da casa per parecchio tempo. Invece, a causa della pandemia è un bel po' che sono qui, e ne sto approfittando per rilassarmi. Ma non vedo l'ora di tornare sul set, è passato davvero un sacco di tempo. Di solito siamo ad Atlanta a girare per qualcosa come sette, otto mesi, e quindi parecchio tempo, sono via per più di metà anno".

Matarazzo, però, ha ragionato sul fatto che, prima di poter tornare sul set di Stranger Things, potrebbe essere diventato maggiorenne (è nato l'8 settembre 2002), il che comporterebbe sicuramente dei vantaggi...

"Sono entusiasta di poter finalmente girare senza dovermi preoccupare della scuola. Amo comunque il mio lavoro, ma finora mi sono sempre dovuto assicurare che la priorità numero 1 fosse la scuola. Ma ora che sto per compiere 18 anni, non dovrò più stare alle regole che dovevo rispettare prima" afferma. La giovane star ha concluso: "Compirò 18 anni a settembre, e a causa della pandemia potremmo anche non aver ancora ripreso a girare. Se così sarà, tornerò sul set da maggiorenne, e non ci saranno restrizioni sugli orari per le riprese".

E nel frattempo che la quarta venga girata, vi ricordiamo che le prime tre stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix, nel caso vogliate dedicarvi a una maratona dello show.