Stranger Things 4, David Harbour: "Ecco perché Hopper è come Gandalf"

L'interprete dello Sceriffo Hopper di Stranger Things, David Harbour, ha parlato un po' della nuova stagione della serie Netflix, e del perché il suo personaggio può essere per certi versi paragonato a Gandalf.

Stranger Things: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Proseguono le riprese della quarta stagione di Stranger Things, e mentre i fan attendono di scoprire qualcosa di più sui misteri che ci attendono nei nuovi episodi, David Harbour ne anticipa gli scopi: "Voglio dire, è più grande, e questa è la prima cosa. Come portata, come dimensioni, anche solo per il fatto che non siamo più [solo] a Hawkins" ha raccontato l'attore ai microfoni di Collider "Stiamo introducendo nuove cose, ma stiamo anche coerentemente chiudendo un discorso già iniziato, stiamo procedendo verso una direzione chiara, specifica e definita, di cui non posso parlare al momento".

Ma se non può dirci granché di più su Stranger Things 4 in generale... "Posso parlare di Hopper. Probabilmente lo avrò detto ogni stagione, ma questa è la mia stagione preferita, nel senso che qui è più puro, è più vulnerabile che mai".

"Come abbiamo visto, è stato in questa prigione russa, quindi abbiamo modo di reinventarlo in un certo senso. Ha l'opportunità di rinascere rispetto a ciò che era diventato, e avevamo sempre pianificato questa sorta di resurrezione alla Gandalf, in cui Gandalf muore,e poi riemerge Gandalf il Grigio, e sono davvero interessato a questa sua resurrezione".

E in più "avremo l'opportunità di esplorare molti aspetti della sua vita che finora sono stati anticipati, adesso vedremo molto di più. E ci saranno delle vere sorprese di cui non sapete nulla, e che avranno un grande ruolo nello show da qui in avanti".

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

"Adoro questa stagione. Le sceneggiature sono sempre meglio con questi ragazzi, hanno iniziato con la prima stagione che erano così concise, intime, ed erano davvero buone. Poi hanno iniziato a prendere direzioni così diverse, su cui i fan hanno le loro differenti interpretazioni ma vi dirò, la scrittura continua ad aderire a queste particolare e specifico genere, qualsiasi cosa facciano di stagione in stagione è straordinario. E questa volta, ancora, ci siamo superati. È una gran bella stagione. Non vedo l'ora che possiate vederla" conclude.

Al momento non sappiamo ancora uscirà Stranger Things 4 su Netflix, ma vi terremo aggiornati.