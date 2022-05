Stranger Things 4: Claudia Gerini interpreta nuovamente Jessica di Viaggi di Nozze per promuovere la serie

Claudia Gerini è stata scelta come protagonista di una divertente campagna promozionale di Stranger Things 4, in arrivo su Netflix da domani 27 maggio con gli episodi della prima parte.

L'attrice, per l'occasione, ha ripreso il memorabile ruolo di Jessica, la protagonista di Viaggi di Nozze, citando inoltre la battuta che ha reso famoso il personaggio.

Il Marquee di Netflix è stato inaugurato in occasione dell'apertura ufficiale dell'ufficio italiano di Netflix a Roma lo scorso 6 maggio, e la speciale affissione permanente posizionata nella suggestiva cornice di Piazza di Fontana di Trevi, dedica questa settimana un messaggio speciale, quanto ironico, alla celebre serie Stranger Things in occasione del debutto della quarta stagione.

Chi passerà a piazza Fontana di Trevi a Roma, fino al 7 giugno, potrà infatti vedere la frase "'O famo Stranger", riferimento al film cult Viaggi di Nozze.

Claudia Gerini ha quindi rivestito per un giorno i panni di Jessica in uno speciale video postato sui canali social di Netflix.

Il Marquee, che ricorda le facciate dei cinema degli anni '70, è caratterizzato da un pannello retroilluminato e dalla possibilità di esporre semplici messaggi attraverso l'utilizzo di lettere. Il Marquee sarà utilizzato per raccontare le novità del mondo Netflix, accompagnando il lancio di nuovi contenuti e dando visibilità al brand attraverso lo stile ed il tono di voce iconici del servizio.

La quarta stagione di Stranger Things debutterà con il Volume 1 il 27 maggio e con il Volume 2 il 1° luglio.