Stranger Things 3: The Game debutterà in contemporanea con il debutto degli episodi della terza stagione in arrivo su Netflix il 4 luglio. Il videogioco seguirà gli eventi raccontati nelle puntate inedite e vedrà coinvolti 12 personaggi, alcuni tratti dai nuovi arrivi nello show.

Il gioco ha un aspetto visivo simile ai titoli in 16-bit come Zombies Ate My Neighbors, i titoli realizzati da Sierra e i videogame degli anni Novanta in cui si dava spazio alla narrazione e alla soluzione di enigmi vari.

Stranger Things 3: The Game permetterà di dividere lo schermo per permettere a più di un utente di giocare in contemporanea. Per ora non è prevista la possibilità di giocare online e i fan potranno esplorare i luoghi al centro della serie dei fratelli Duffer, tra laboratori e foreste, mettendo inoltre i giocatori in situazioni in cui dovranno combattere contro i villain. Ogni personaggio avrà delle abilità diverse e si potrà passare da uno all'altro durante le partite.

Joyce può ad esempio muoversi in stile tornado mentre Jim Hopper compie degli attacchi più diretti.

La terza stagione di Stranger Things potrà contare su nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Maya Hawke che avrà il ruolo della giovane Robin, una ragazza che lavora nel centro commerciale di Hawkins, Indiana, insieme a Steve, personaggio interpretato dall'attore Joe Keery, vendendo gelati nel negozio chiamato Scoops Ahoy.