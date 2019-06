Stranger Things 3: la sinossi e i titoli degli episodi rivelano nuove anticipazioni

Stranger Things 3 ha finalmente una sinossi ufficiale che permette di scoprire qualche spoiler relativo agli episodi inediti della serie in arrivo su Netflix il 4 luglio!

La storia al centro del progetto ideato dai fratelli Duffer compierà un salto temporale e gli eventi al centro delle puntate saranno quindi ambientate nell'estate del 1985.

La trama delle prossime puntate di Stranger Things anticipa: "Siamo nel 1985 a Hawkins, Indiana, e l'estate sta scaldandosi. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e il gruppo di amici di Hawkins sta per entrare nell'età adulta. Delle storie d'amore iniziano a sbocciare, complicando le dinamiche del gruppo, e i ragazzi dovranno capire come crescere senza allontanarsi. Nel frattempo incombe il pericolo. Quando la città viene minacciata da nemici vecchi e nuovi, Eleven e i suoi amici sono obbligati a ricordarsi che il male non finisce mai, si evolve. Ora dovranno unire le forze per sopravvivere e ricordarsi che l'amicizia è sempre più forte rispetto alla paura".

I dettagli condivisi da Netflix sembrano quindi confermare che la chiusura del varco che collegava il Sottosopra dal mondo reale non abbia rappresentato la fine dei problemi per i giovani protagonisti e la presenza di elementi sovrannaturali nelle loro vite.

I creatori della serie tv avevano inoltre spiegato che le fonti di ispirazione alla base della terza stagione erano i film di David Cronenberg, La cosa, Fuori di testa, Fletch - Un colpo da prima pagina e All'inseguimento della pietra verde.

I titoli degli episodi, che saranno 8 in tutto, stanno inoltre già facendo ipotizzare ai fan i possibili scenari riguardanti i pericoli e le situazioni che si ritroveranno ad affrontare i giovani abitanti di Hawkins.

"Suzie, Do You Copy?" "The Mallrats" "The Case of the Missing Lifeguard" "The Sauna Test" "The Source" "The Birthday" "The Bite" "The Battle of Starcourt"

