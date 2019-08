Stranger Things 3: Netflix celebra Alexei e lo Slurpee con un video di 12 ore!

In onore di Alexei, tra i personaggi più amati di Stranger Things 3, Netflix ha trasmesso un video di ben 12 ore in cui lo scienziato russo beve lo Slurpee alla ciliegia.

Stranger Things 3 ha un vincitore: Alexei, lo scienziato russo a cui Netflix ha dedicato un video di 12 ore in cui, sostanzialmente, il personaggio fa sempre la stessa cosa: bere la sua nuova bevanda preferita, lo Slurpee, al gusto preferito, la ciliegia.

Potrà sembrare strano, ma nella gara di meme, all'indomani della terza stagione della serie Netflix, era stato proprio Alexei a vincere. E d'altronde tantissimi fan avevano scritto a Netflix dicendosi tristissimi per la sorte riservata al personaggio interpretato da Alec Utgoff (più o meno, quindi, quello che era successo dopo la prima stagione con Barb). Ragion per cui la piattaforma ha proposto un'abbuffata, non solo di Slurpee, sorseggiato per ben 12 ore di fila, ma anche del faccione sorridente e soddisfatto di Alexei, che per mezza giornata è stato trasmesso in streaming dalla piattaforma sul proprio canale YouTube. Con tanto di sonoro, il rilassante e lo snervante, costituito dal brano Cold Comfort della Heinz Kiessling Orchestra e da Alexei stesso che succhia nel suo enorme bicchiere.

Apparso solo nella terza stagione di Stranger Things, il personaggio di Alec Utgoff è stato sicuramente una delle due rivelazioni della serie, insieme all'acclamata Maya Hawke, nata dalla lunga relazione tra Uma Thurman ed Ethan Hawke, che ha interpretato la nuova paladina dei diritti LGBT all'interno dello show Netflix, Robin.

Per quanto riguarda Stranger Things, la piattaforma non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 4, ma dovrebbe essere solo questione di tempo, visti non soltanto gli ascolti e l'interesse del pubblico, ma anche quello suscitato negli sponsor, che hanno fatto a gara per guadagnare un posto sugli scaffali di Hawkins.