Stranger Things 3: i gelati ispirati alla serie in vendita negli USA

Stranger Things 3 arriverà su Netflix il 4 luglio e per celebrare il debutto "estivo" dello show la Baskin-Robbins ha ideato una serie di gelati a tema.

I fan americani dello show potranno quindi gustare le creazioni culinarie in cui non mancano i riferimenti alle avventure di Eleven e degli altri personaggi.

Il primo gusto del mese ispirato alla serie Stranger Things, arrivata alla terza stagione, si chiama Eleven's Heaven (Il Paradiso di Eleven) ed è un gelato al gusto waffle contenuto in un cono decorato con il cioccolato. Upside Down Pralines unisce invece cioccolato, caramello e noci pecan.

Il menu dedicato allo show propone inoltre Upside Down Sundae, Demogorgon Sundae ed Elevenade Freeze, oltre a contenitori da collezione e merchandise esclusivo.

Ecco le immagini delle gustose creazioni che saranno disponibili negli Stati Uniti, potendo inoltre assaggiare i nuovi gusti gratuitamente il 9 giugno e acquistarle da uno dei punti vendita itineranti dal look in stile Scoops Ahoy, dove nelle nuove puntate lavorerà Steve, il personaggio interpretato da Joe Kerry.

Ecco le immagini:

La terza stagione di Stranger Things potrà contare su nuovi arrivi nel cast, tra cui quello di Maya Hawke che avrà il ruolo della giovane Robin, una ragazza che lavora nel centro commerciale di Hawkins, Indiana, insieme a Steve, personaggio interpretato dall'attore Joe Keery, vendendo gelati nel negozio chiamato Scoops Ahoy.

