Stranger Things 3: tutti gli errori dal set, il video è esilarante

Un video con tutti gli errori sul set di Stranger Things 3 è stato rilasciato in queste ore da Netflix. Quale occasione migliore d'altronde se non proprio il giorno in cui ricorre l'anniversario della scomparsa di Will Buyers, l'avvenimento che ha dato il via alla prima stagione e, di conseguenza alle avventure dei ragazzi di Hawkins, noto come 'Stranger Things Day'.

Gli errori della terza stagione di Stranger Things non hanno risparmiato praticamente nessuno. Tra battute dimenticate, cadute accidentali e gatti che sbucano nell'inquadratura, ogni attore del cast ha avuto i suoi bloopers. Il più esilarante di tutti è quello che riguarda David Harbour, ovvero Jim Hopper che durante la scena in cui cerca di fare un discorso serissimo a Undici e Mike, riguardo alla loro relazione sentimentale, non riesce a pronunciare con il giusto tono la parola "Nonna". Così il terzetto non riesce a trattenere le risate e ad ogni ciak sembra che la situazione non migliori.

Per gli amanti della serie cult dei fratelli Duffer è sicuramente una piccola e gradita sorpresa, nell'attesa che giunga qualche intrigante novità sulla quarta stagione, attualmente in lavorazione in cui si spera che venga svelato il mistero che riguarda uno dei personaggi, il cui destino, chiuso dal cliffanger dell'ultima puntata non è per niente chiaro. Staremo a vedere.