Strange World: il trailer ufficiale e il poster del nuovo film Disney

Ecco il trailer e il poster di Strange World, pellicola d'animazione diretta da Don Hall, scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli per i Walt Disney Animation Studios.

I canali social dei Walt Disney Animation Studios hanno appena diffuso il trailer ufficiale e il poster di Strange World, la cui uscita nei cinema è prevista per il 23 novembre 2022. Il nuovo film d'animazione è diretto da Don Hall, co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli.

"Ispirato alle classiche storie di avventura", ha spiegato il regista, "Strange World è un'avventura/commedia animata originale che narra le vicende di tre generazioni della famiglia Clade, i quali provano a superare le loro differenze esplorando un mondo strano, meraviglioso e spesso ostile".

Sempre secondo Hall, il film è un omaggio alle riviste pulp, narrativa popolare della prima metà del 20° secolo: "Ho adorato leggere i vecchi numeri dei pulp, erano grandi avventure in cui un gruppo di esploratori poteva scoprire un mondo nascosto o antiche creature. Sono stati una grande fonte di ispirazione per me".

Come annunciato in precedenza, nella versione in lingua originale Jake Gyllenhaal presterà la voce al Cercatore Clade, figlio di un risoluto esploratore. Strange World è stato realizzato dopo che, lo scorso anno, i Walt Disney Animation Studios hanno distribuito due film d'animazione di grande successo: Raya e l'ultimo drago ed Encanto.