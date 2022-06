Strange World: il teaser trailer ufficiale del nuovo film Disney

Il canale Youtube di Walt Disney Animation Studios ha appena pubblicato il teaser trailer di Strange World, il nuovo film d'animazione targato Disney Animation: la pellicola, diretta da Don Hall, co-diretta e scritta da Qui Nguyen e prodotta da Roy Conli, arriverà nelle sale cinematografiche il 23 novembre 2022.

Secondo il regista, il film è un omaggio alle riviste pulp, narrativa popolare della prima metà del 20° secolo stampata su carta poco costosa: "Ho adorato leggere i vecchi numeri dei pulp, erano grandi avventure in cui un gruppo di esploratori poteva scoprire un mondo nascosto o antiche creature. Sono stati una grande fonte di ispirazione per me".

La storia di base della pellicola, pubblicizzata come un'avventura d'azione, narra le vicende dei leggendari Claders che si addentrano in una terra inesplorata e infida in cui incontrano una serie di creature fantastiche. I Claders sono famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di mettere a rischio la loro ultima importantissima missione.

Strange World;: prima immagine del film Disney

In Strange World Jake Gyllenhaal presterà la sua voce al Cercatore Clade, figlio di un risoluto esploratore. La pellicola arriva dopo che, lo scorso anno, i Walt Disney Animation Studios hanno distribuito due film d'animazione di grande successo: Raya e l'ultimo drago ed Encanto.