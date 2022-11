Strange World: una nuova featurette dedicata alle voci della versione originale

Disney ha condiviso online una nuova featurette del film animato Strange World, progetto in arrivo il 23 novembre nelle sale italiane.

Strange New World è il nuovo film animato della Disney e online è stata condivide una nuova featurette in cui le voci della versione originale introducono il progetto e i protagonisti dell'incredibile avventura.

Nel filmato si mostrano infatti gli attori in sala doppiaggio e i rispettivi personaggi, sottolineando inoltre le tematiche al centro della spettacolare narrazione.

Il film animato Strange World - Un mondo misterioso arriverà il 23 novembre nelle sale italiane e segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di "blob" piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

Il film, diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar Big Hero 6, Raya e l'ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l'ultimo Drago), è prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar Big Hero 6, Rapunzel - L'intreccio della torre).

Il cast di voci della versione italiana di Strange World - Un mondo misterioso include anche Lorenzo Crisci nei panni del figlio sedicenne di Searcher, Ethan, che desidera l'avventura; Lucy Campeti nel ruolo di Meridian Clade, pilota esperta e compagna di Searcher in tutto e per tutto, e Valentina Stredini nel ruolo di Callisto Mal, coraggiosa leader di Avalonia che guida l'esplorazione dello strano mondo.