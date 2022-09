Strange Way of Life: Ethan Hawke e Pedro Pascal celebrano la fine delle riprese del Western LGBTQ+

Ethan Hawke e Pedro Pascal sono uniti in una foto dal set di Strange Way of Life, cortometraggio Western LGBTQ+ diretto dal regista Pedro Almodóvar.

Ethan Hawke ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie con Pedro Pascal per festeggiare la fine delle riprese di Strange Way of Life, un cortometraggio Western LGBTQ+ diretto da Pedro Almodóvar. L'opera della durata di trenta minuti narrerà della relazione tra Silva (Pascal) e lo sceriffo Jake (Hawke), pistoleri che si riuniscono nel deserto spagnolo dopo decenni di lontananza.

Nonostante i dettagli sulla trama siano scarsi, Pedro Almodóvar ha descritto la storia come "molto intima". Nel corto si vedrà il personaggio di Pedro Pascal trottare fino a Bitter Creek per visitare Jake per la prima volta dopo 25 anni, portando a una "resa dei conti" tra i due.

Anche se non si tratta di un lungometraggio, l'entusiasmo tra le star sembra indicare che Strange Way of Life sarà un progetto pieno di passione per chiunque sia coinvolto. Pedro Pascal ed Ethan Hawke sono tra gli attori più maturi del settore, e Almodóvar, oltre ad aver vinto un premio Oscar, è uno dei registi più amati.

Il corto rappresenta anche un grosso cambio di tema rispetto ai progetti a cui le due star hanno lavorato recentemente. Di recente Hawke ha preso infatti parte in Moon Knight, serie Marvel uscita su Disney+, mentre Pascal tornerà nei panni del protagonista nella terza stagione di The Mandalorian il prossimo febbraio.