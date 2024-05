Steven Spielberg: Universal svela la data di uscita del suo nuovo film

Il nuovo film diretto da Steven Spielberg ha finalmente una data di uscita nelle sale americane: l'appuntamento è previsto per il 15 maggio 2026.

Ad annunciarlo è stato un comunicato di Universal Pictures in cui non si rivela il titolo o la trama del progetto cinematografico.

Un nuovo progetto

Lo studio ha confermato che David Koepp collaborerà nuovamente con Steven Spielberg e firmerà la sceneggiatura del film. L'autore e il regista hanno lavorato insieme in occasione di Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Il maestro del cinema ritornerà dietro la macchina da presa a distanza di qualche anno da The Fabelmans, il progetto in parte autobiografico che aveva ottenuto sette nomination agli Oscar, tra cui quelle nelle categorie Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice e Miglior Film.

Steven Spielberg in una recente foto

Le ipotesi sul nuovo film

Recentemente era stato svelato che Spielberg era impegnato nello sviluppo di un nuovo film ispirato agli UFO e stava lavorando all'idea originale proprio insieme a Koepp.

Universal non ha però confermato se si tratta del lungometraggio che debutterà nelle sale tra due anni.

Tra i prossimi progetti del regista c'è inoltra una serie ispirata al film Il promontorio della paura, che lo vedrà impegnato in collaborazione con Martin Scorsese.