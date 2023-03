Steven Spielberg: "Ecco l'unico mio film che mi piace rivedere perché è praticamente perfetto"

Steven Spielberg non ama rivedere i suoi film, ma a uno non può dir di no perché "è praticamente perfetto": quale sarà?

Anche Steven Spielberg può pensare di dover cambiare qualcosa dei suoi film quando li rivede, ma uno in particolare non sembra fargli pensare "E se avessi fatto così...", anzi, crede sia "abbastanza perfetto".

Non sono molti gli artisti che amano tornare sui propri lavori, e uno dei motivi è sicuramente il "non fatto", o per meglio dire, ciò che avrebbero potuto fare diversamente in quel determinato contesto.

Ad esempio, Adam Driver non riesce nemmeno a risentire la propria voce, e odia a tal punto farlo che una volta abbandonò la stanza durante un'intervista in cui era stata riprodotta.

E persino uno dei più grandi registi al mondo, Steven Spielberg, non è solito fare un rewatch dei propri film; non solo perché ne sono davvero tanti, ma anche per via di qualche rammarico nella loro produzione, quei What if...? di cui parlavamo poc'anzi.

Qualche pellicola della sua iconica filmografia, tuttavia, fa eccezione, e una in particolare è stata definita dall'autore "praticamente perfetta". E questa è E.T. L'Extraterrestre.

"Non sono solito riguardare i miei film, ma ogni tanto ne vedo qualcuno con i miei figli" racconta il regista a Stephen Colbert, come riporta anche Complex "Voglio accompagnarli durante la loro prima visione di E.T., e non voglio che lo vedano senza il loro papà seduto lì vicino, specialmente le parti iniziali più spaventose".

"E sapete, a volte [riguardando le mie opere] vedo cose che avrei voluto fare ma alla fine non ho fatto, cose che probabilmente avrebbero avuto una resa migliore di quello che sto rivedendo sullo schermo a distanza di tanti anni" continua "Ma direi che tutto sommato E.T. è un film abbastanza perfetto. È uno di quei film che ho realizzato e che posso rivedere ancora e ancora [senza rammarichi]. Ce ne sono forse cinque o sei di questi, ma di solito comunque non li rivedo".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo? Quale film di Steven Spielberg definireste "praticamente perfetto"?