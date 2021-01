Steven Spielberg saluta Mike Fenton, compianto direttore di casting di E.T.

George Lucas, Harrison Ford e Steven Spielberg sul set di Indiana Jones 4

Steven Spielberg è tra coloro che hanno ricordato Mike Fenton, direttore di casting morto all'età di 85 anni. Come riportato da Deadline, i due hanno lavorato insieme negli anni Ottanta, in particolare sulla trilogia di Indiana Jones, e Spielberg ha ricordato così il compianto collaboratore: "Lavorare con Mike Fenton era come lavorare in un negozio di caramelle - lui rendeva il casting uno spasso. Il suo sostegno nel confronto degli attori era leggendario, e dopo aver ottenuto una parte il sorriso dell'attore raramente superava il suo. [...] Mike amava il proprio lavoro, e i suoi collaboratori amavano lui, e mi mancherà tantissimo."

Chinatown: un momento del film con Faye Dunaway e Jack Nicholson

Mike Fenton ha lavorato al casting di svariate pietre miliari del cinema statunitense, tra cui Chinatown, Il padrino - Parte seconda, I predatori dell'arca perduta, E.T. L'Extraterrestre, Blade Runner e Ritorno al futuro, e nel 1982 ha contribuito alla creazione della Casting Society of America, il sindacato di chi lavora in tale ambito, e ha vinto quattro dei premi assegnati da quel gruppo, tutti per miniserie televisive.

Cannes 2008: George Lucas, Steven Spielberg e Harrison Ford presentano Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo

Il suo ultimo lavoro, datato 2014, è stato Sharknado 2: The Second One, secondo capitolo dell'improbabile franchise di successo del canale SyFy. Russell Boast e Rich Mento, co-presidenti della CSA, hanno rilasciato questa dichiarazione: "La Casting Society of America apprende con tristezza la morte del suo co-fondatore Mike Fenton. I suoi notevoli successi e il suo impegno nel far riconoscere e apprezzare il lavoro del casting definiscono il suo lascito nel mondo dello spettacolo. La CSA esprime il proprio amore e sostegno per i suoi parenti e amici." Nel caso specifico di Steven Spielberg, lui e Fenton hanno lavorato insieme per la prima volta su Sugarland Express, e poi in varie occasioni fino alla fine degli anni Ottanta. Particolarmente memorabile il casting per il ruolo di Indiana Jones, per il quale Fenton caldeggiava Jeff Bridges (che rifiutò), mentre George Lucas preferiva Tom Selleck, che invece aveva altri impegni.