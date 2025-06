Steven Spielberg sull'ipotesi di ritirarsi? La risposta del regista non lascia dubbi

Steven Spielberg si è ritrovato ad essere l'attrazione principale giovedì sera, quando gli è stato dedicato un cinema all'avanguardia nel lotto adiacente agli studios della Universal.

"Non è solo un luogo fondato sulla sua straordinaria eredità, ma è anche un luogo di speranze e sogni futuri di registi, di narratori che porteranno questa società nei prossimi 100 anni e nei 100 successivi", ha dichiarato Donna Langley, presidente di NBCUniversal Entertainment, esaltando l'impatto di Spielberg non solo sullo studio, con il quale ha avuto un rapporto di oltre 50 anni, ma anche il suo impatto sul mondo del cinema e di Hollywood.

Tra i dirigenti, le celebrità, i vecchi amici e i creatori presenti per celebrare l'eredità di Spielberg c'erano anche i capi di Langley, l'amministratore delegato di Comcast Brian Roberts e il presidente Mike Cavanagh, oltre ad attori come John Travolta, Vin Diesel e Seth Rogen, Colman Domingo, Dakota Fanning, Jeff Goldblum e le star dei Goonies Ke Huy Quan e Jeff Cohen, oltre a registi e sceneggiatori come Jon M. Chu, i Daniels e Kevin Williamson.

Spielberg è sul punto di ritirarsi?

West Side Story: Steven Spielberg con il cast del film

Spielberg è stato testimone dei tanti cambiamenti allo studio durante il suo mandato pluridecennale, ma ha descritto lo stato attuale della Universal con la parola "rinascita". "E non mi riferisco a Jurassic World - La Rinascita, che uscirà al cinema il 2 luglio", ha scherzato, parlando del nuovo film da lui prodotto. Ha anche descritto l'epoca in cui lo studio ha cambiato proprietario come un'epoca di "molti padri". Ma ora si è di nuovo sorretto da una famiglia amorevole.

Steven Spielberg con sua figlia Mikaela

"Intendo la rinascita della fiducia nelle persone che lavorano come una famiglia, come una comunità, come una squadra per far accadere cose belle", ha spiegato. Spielberg ha quindi concluso i suoi ringraziamenti dicendo: "Sto lavorando a molti film e non ho alcuna intenzione di andare in pensione".

In un'altra intervista, Spielberg aveva dichiarato di avere ancora "voglia di un western che un giorno, spero, farò... È qualcosa che mi è sfuggito per tutti questi decenni". Nel frattempo, ha completato il suo nuovo film, che pare abbia al centro gli UFO e le cospirazioni che hanno circondato i loro avvistamenti.