Steven Spielberg, quali sono i film preferiti del celebre regista? Eccovene 30!

Non sapete cosa guardare durante le vacanze? Chiedete a Steven Spielberg! Il regista di The Fabelmans e Jurassic Park non nasconde le sue preferenze cinematografiche, e anzi, nel corso del tempo ne ha rese note almeno una trentina, dai grandi classici ai blockbuster odierni. Scopriamoli insieme.

Steven Spielberg consiglia

Da Il Padrino a Guardiani della Galassia, da Citizen Kane a Fantasia, passando per i film di Batman, Steven Spielberg dà sfoggio di tutta la sua cultura cinematografica, e mostra ancora una volta quanto variegati siano i suoi gusti in fatto di intrattenimento.

Steven Spielberg: "Ecco l'unico mio film che mi piace rivedere perché è praticamente perfetto"

È infatti il sito IndieWire a riprendere questa lista di pellicole che, nel tempo, sono state lodate dal regista, e che lui stesso avrebbe inserito tra i suoi titoli preferiti.

The Greatest Show on Earth (1952)

The Godfather (1972)

The Searchers (1956)

Stagecoach (1939)

How Green Was My Valley (1941)

Tootsie (1982)

Captains Courageous (1937)

The Best Years of Our Lives (1946)

Fantasia (1940)

The Shining (1980)

Guardians of the Galaxy (2014)

The Dark Knight Trilogy - christopher Nolan (2005 - 2012)

The Batman Duology - Tim Burton (1989 - 1992)

Citizen Kane (1941)

Lawrence of Arabia (1962)

It's A Wonderful Life (1946)

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

Viva Las Vegas (1964)

That Man from Rio (1964)

The Seven Samurai (1954)

From Russia with Love (1963)

Touch of Evil (1958)

Godzilla, King of the Monsters! (1956)

2001: A Space Odyssey (1968)

The Thing from Another World (1951)

The 400 Blows (1959)

Psycho (1960)

E voi, quanti ne avete visti, e quali inseriste anche tra i vostri preferiti?