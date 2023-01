Steven Spielberg è pronto: "Un giorno dirigerò una serie tv"

Steven Spielberg si è detto pronto ad intraprendere una nuova sfida: lavorare a una serie tv. Dopo anni trascorsi dietro la macchina da presa per portare i suoi lavori sul grande schermo, il regista è infatti disponibile per dare vita ad un progetto televisivo a lungo termine.

Ready Player One: Steven Spielberg durante la promozione del suo attesissimo film

Da E.T. a Lo Squalo passando per Schindler's List e Jurassic Park, l'iconico filmmaker ha regalato agli amanti del cinema un numero di pellicole che ne hanno fatto la storia. Ora, secondo quanto dichiarato e riportato da ScreenRant, Steven Spielberg è pronto a dirigere una serie tv.

In un'intervista con Sean Hayes, Jason Bateman e Will Arnett sul loro podcast SmartLess, il regista ha dunque espresso la sua volontà dichiarando: "Ho un appetito per la forma lunga, e un giorno dirigerò una serie di lunga durata. Voglio dire, se qualcuno mi avesse portato Omicidio a Easttown, l'avrei fatto. Era una storia diretta meravigliosamente."

La risposte del regista è arrivata quando gli è stato chiesto se c'è in lui un interesse a dirigere un progetto che duri nel tempo. Spielberg ha raccontato di essere stato vicino a "trasformare alcuni film in serie tv" in passato. Progetti che non hanno però mai visto la luce.

Intanto, proprio lo scorso mese, il regista ha parlato del suo ultimo lavoro, The Fabelmans, e della difficoltà di ispirarsi alla sua vita per la pellicola: "Non c'è niente di più personale che impegnarsi a dirigere davvero qualcosa. Ma non c'è mai stato un momento in cui non mi sia reso conto che questa era un'opportunità che avevo colto per cui dovevo essere grato e cioè che alla mia età ho finalmente avuto la temerarietà, o il coraggio, di decidere di raccontare questa storia".

Ora, Steven Spielberg potrebbe essere pronto ad allargare i suoi orizzonti e muoversi in un territorio sconosciuto. Quale serie potrebbe portare il regista sul piccolo schermo?