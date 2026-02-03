Catherine Zeta-Jones critica un suo film: "Non ha mantenuto credibilità"

La star de La maschera di Zorro ha ricordato un suo lavoro del passato che oggi, a posteriori, ritiene non sia invecchiato molto bene.

Intervistata da People, Catherine Zeta-Jones ha confessato di sentirsi particolarmente fortunata per la carriera che è riuscita a costruire, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti del suo lungo percorso professionale.

Nonostante l'enorme soddisfazione, Catherine Zeta-Jones sostiene che c'è un film che ha girato in passato e che oggi non ha mantenuto la propria credibilità. Un film che, secondo l'attrice, non è invecchiato particolarmente bene rispetto ad altri suoi lavori.

Catherine Zeta-Jones critica Haunting - Presenze

"Sono stata fortunata perché ho potuto fare film commerciali piuttosto grandi, che erano anche artistici, all'inizio della mia carriera" ha esordito Zeta-Jones dopo la première di The Gallerist al Sundance Film Festival "Non ho mai fatto davvero nulla per i soldi".

Catherine Zeta-Jones in una scena di Haunting - Presenze

La vincitrice dell'Oscar per Chicago ha elencato i film con i budget più elevati che, a suo dire, hanno mantenuto una certa credibilità, come La maschera di Zorro del 1998, con Anthony Hopkins e Antonio Banderas e Entrapment del 1999, al fianco di Sean Connery. Ma ce ne sono stati alcuni che, secondo l'attrice, quella credibilità non l'hanno mantenuta affatto, proprio come il lungometraggio Haunting - Presenze, sul quale ha confermato con un laconico 'Eh', la star di Traffic.

Il flop clamoroso di Haunting e il successo con gli altri registi

L'attrice ha fatto riferimento all'horror in cui recitò insieme a Liam Neeson, Owen Wilson e Lili Taylor, adattamento di Jan de Bont del romanzo di Shirley Jackson, The Hauntin of Hill House, che hanni dopo diventerà una serie televisiva molto nota.

Haunted - Presenze si rivelò un autentico fiasco, sia dal punto di vista commerciale che da quello critico. Nonostante ciò, Catherine Zeta-Jones è grata di aver avuto l'opportunità di aver lavorato diverse volte con altri grandi registi di Hollywood: "Direi che ho avuto la possibilità di lavorare con alcuni dei migliori, da Steven Soderbergh, con cui ho fatto tre film, a Steven Spielberg, fino a registi e attori davvero interessanti".