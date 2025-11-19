Catherine Zeta-Jones celebra 25 anni di nozze con Michael Douglas: "Ti amo oggi come allora"

La star di Chicago ha dedicato un post molto emozionante e tenero nei confronti del marito per festeggiare il venticinquesimo anniversario di matrimonio.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. La star di Mercoledì ha voluto dedicare un post per l'anniversario di nozze con l'attore condividendo alcune riflessioni e foto.

L'attrice ha selezionato alcune immagini della coppia e le ha raccolte in un unico post su Instagram per riassumere gli oltre due decenni trascorsi insieme alla star di Hollywood.

Il messaggio di Catherine Zeta-Jones per l'anniversario con Michael Douglas

"25 anni fa oggi, percorrevo la navata" ha scritto Zeta-Jones "Il profumo inebriante dei fiori, il bagliore delle candele, il coro gallese risuonante e tu alla fine del lungo cammino ad aspettarmi, guardandomi come solo tu sai fare. Ti amo oggi come ti amavo allora. Grazie, tesoro".

Le foto mostrano la coppia con il Taj Mahal sullo sfondo, e mentre si baciano nel giorno del loro matrimonio, oltre ad uno scatto in cui Zeta-Jones guarda Douglas la prima volta che si sono incontrati.

Anche Michael Douglas ha celebrato l'anniversario, pubblicando una loro foto passata: "Buon 25° anniversario, mia adorata Catherine. Chi l'avrebbe detto? Con tutto il mio amore, Michael".

L'incontro, l'amore e il matrimonio di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas si incontrarono per la prima volta nel 1998 al Deauville Film Festival. Nel corso di un'ospitata in tv, Michael Douglas affermò di aver visto Zeta-Jones in La maschera di Zorro e aveva chiesto al suo agente di organizzare un incontro con lei.

I due si incontrarono in un bar per bere un drink e quella sera Douglas, secondo il suo racconto in tv, le disse convinto che sarebbe diventato il padre dei suoi figli. Catherine Zeta-Jones negli ultimi anni ha recitato sul piccolo schermo nel ruolo di Morticia Addams nella serie Mercoledì, in parte diretta da Tim Burton, con protagonista la star di Scream Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì Addams. Michael Douglas è entrato nel Marvel Cinematic Universe da un decennio, recitando nei panni di Hank Pym.